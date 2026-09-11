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Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:12

ПВО РФ за день сбила 67 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Над тремя районами Удмуртии уничтожили несколько украинских БПЛА
Над тремя районами Удмуртии уничтожили несколько украинских БПЛА

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на регион и за время действия режима «Беспилотная опасность» уничтожили 36 БПЛА. По его словам, никто не пострадал, повреждений жилых домов и социальных объектов нет, на местах падения обломков работают экстренные службы, угрозы жителям нет.

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Анастасия Никонорова
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