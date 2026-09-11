ПВО РФ за день сбила 67 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на регион и за время действия режима «Беспилотная опасность» уничтожили 36 БПЛА. По его словам, никто не пострадал, повреждений жилых домов и социальных объектов нет, на местах падения обломков работают экстренные службы, угрозы жителям нет.