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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 11 сентября, 10:13

Над тремя районами Удмуртии уничтожили несколько украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Несколько украинских беспилотников уничтожили утром над тремя районами Удмуртии. Пострадавших и повреждений инфраструктуры предварительно нет, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Силы ПВО не позволили противнику атаковать регион. Число сбитых аппаратов и районы, над которыми их перехватили, пока не уточняются. На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

ПВО чётко отработала по дронам над Прикамьем: сбито 36 БПЛА, повреждений нет
ПВО чётко отработала по дронам над Прикамьем: сбито 36 БПЛА, повреждений нет

Четырьмя днями ранее при отражении массовой атаки на Удмуртию задействовали ПВО и авиацию. Один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны, ещё несколько ликвидировали в воздухе.

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Юрий Лысенко
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