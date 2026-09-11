Над тремя районами Удмуртии уничтожили несколько украинских БПЛА
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Несколько украинских беспилотников уничтожили утром над тремя районами Удмуртии. Пострадавших и повреждений инфраструктуры предварительно нет, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.
Силы ПВО не позволили противнику атаковать регион. Число сбитых аппаратов и районы, над которыми их перехватили, пока не уточняются. На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Четырьмя днями ранее при отражении массовой атаки на Удмуртию задействовали ПВО и авиацию. Один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны, ещё несколько ликвидировали в воздухе.
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