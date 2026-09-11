Над тремя районами Удмуртии уничтожили несколько украинских БПЛА

Несколько украинских беспилотников уничтожили утром над тремя районами Удмуртии. Пострадавших и повреждений инфраструктуры предварительно нет, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Силы ПВО не позволили противнику атаковать регион. Число сбитых аппаратов и районы, над которыми их перехватили, пока не уточняются. На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Четырьмя днями ранее при отражении массовой атаки на Удмуртию задействовали ПВО и авиацию. Один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны, ещё несколько ликвидировали в воздухе.