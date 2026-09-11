ПВО чётко отработала по дронам над Прикамьем: сбито 36 БПЛА, повреждений нет
Губернатор Махонин: ПВО отразила атаку 36 БПЛА на Пермский край
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на Пермский край. За время действия режима «Беспилотная опасность» над регионом уничтожили 36 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
В результате атаки никто не пострадал. Повреждений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры также не зафиксировано.
На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.
Власти региона поблагодарили военнослужащих за оперативную и слаженную работу при отражении атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что дроны попытались атаковать два промышленных объекта на севере Прикамья. Утром из-за атаки БПЛА в местных вузах отменили первые пары.
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