ПВО чётко отработала по дронам над Прикамьем: сбито 36 БПЛА, повреждений нет

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на Пермский край. За время действия режима «Беспилотная опасность» над регионом уничтожили 36 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры также не зафиксировано.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Власти региона поблагодарили военнослужащих за оперативную и слаженную работу при отражении атаки.