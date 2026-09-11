Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:35

ПВО чётко отработала по дронам над Прикамьем: сбито 36 БПЛА, повреждений нет

Губернатор Махонин: ПВО отразила атаку 36 БПЛА на Пермский край

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на Пермский край. За время действия режима «Беспилотная опасность» над регионом уничтожили 36 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры также не зафиксировано.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Власти региона поблагодарили военнослужащих за оперативную и слаженную работу при отражении атаки.

Памфилова: Дрон попал в здание избиркома в Самарской области
Памфилова: Дрон попал в здание избиркома в Самарской области

Напомним, ранее сообщалось, что дроны попытались атаковать два промышленных объекта на севере Прикамья. Утром из-за атаки БПЛА в местных вузах отменили первые пары.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar