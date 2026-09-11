БПЛА атаковали Пермский край, силы ПВО работают по целям

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Пермском крае. Оперативные службы работают на месте происшествия. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы атаки дронов в пермских вузах отменили первые пары. Это коснулось Пермского государственного национального исследовательского университета и Пермского политехнического университета. В социальных сетях также появилась информация об отмене утренних занятий в краевом колледже «Оникс».

В Прикамье беспилотную опасность объявили в 5:45. На этом фоне аэропорт Перми временно прекратил приём и выпуск самолётов.

Ранее беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области. Под удар попали логистический центр Ozon и городской хаб доставки компании. На одном из объектов начался пожар. Экстренные службы и специалисты других ведомств продолжают выяснять последствия атаки.