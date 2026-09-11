Налёт на 2 завода и 36 сбитых дронов: Идёт массированная атака на север Пермского края

Северные районы Пермского края подверглись массированной атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов противника. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что в небе над краем силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами на данный момент уже уничтожено 36 вражеских БПЛА.

«Идёт массированная атака на северные территории края... На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил Дмитрий Махонин, подчеркнув, что сейчас в районе происшествия развернут постоянный экологический мониторинг качества атмосферного воздуха.

С его слов, БПЛА совершили налёт на два промышленных объекта. На предприятиях зафиксированы прилёты, однако, по официальным данным главы региона, никто из сотрудников и местных жителей не пострадал. Все обломки уничтоженных дронов рухнули вне жилых массивов.

Ранее утром из-за угрозы атаки дронов в пермских вузах Перми отменили первые пары. Это коснулось Пермского государственного национального исследовательского университета и Пермского политехнического университета. В социальных сетях также появилась информация об отмене утренних занятий в краевом колледже «Оникс».