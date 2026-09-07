К отражению массовой атаки БПЛА на Удмуртию подключили авиацию

Несколько беспилотников уничтожили утром 7 сентября над Удмуртией. Один аппарат сбили средства ПВО, ещё несколько ликвидировала авиация, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

«В небе над Удмуртией силами ПВО уничтожен БПЛА. Ещё несколько ликвидированы силами авиации», — написала она в своём канале в MAX.

По словам Абрамовой, противник пытался совершить массовую атаку на регион. Для отражения угрозы власти задействовали весь комплекс средств — от мобильных огневых групп отрядов «БАРС» до авиации. Врио главы республики попросила жителей не приближаться к обломкам дронов и не трогать их. Также запрещено снимать и публиковать информацию о беспилотниках и работе защитных систем.

Всего с 20:00 6 сентября до 08:00 7 сентября силы ПВО, по данным Минобороны РФ, перехватили 306 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели уничтожили над российскими регионами, в том числе Удмуртией, а также над Чёрным и Азовским морями.