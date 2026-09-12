После уничтожения 70 БПЛА в Таганроге загорелись несколько построек

В Таганроге Ростовской области после падения обломков беспилотника загорелись несколько нежилых построек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью было уничтожено более 70 БПЛА. Дроны сбивали над Таганрогом, 11 районами региона, а также акваторией Таганрогского залива.

Изначально сообщалось о возгорании здания магазина. Позже информация была уточнена: обломки беспилотников стали причиной пожаров сразу в нескольких нежилых постройках. Пострадавших среди жителей нет. На местах работают экстренные службы, специалисты занимаются ликвидацией возгораний и оценкой последствий.

Ранее сообщалось, что дроны были сбиты над Таганрогом, 11 районами области и акваторией Таганрогского залива. Среди районов, где зафиксировали работу ПВО, — Миллеровский, Морозовский, Советский, Каменский, Тарасовский, Чертковский, Азовский, Неклиновский, Шолоховский, Мясниковский и Родионово-Несветайский.