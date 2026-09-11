Российские сапёры на Днепропетровском направлении полностью перешли на использование беспилотников для дистанционного минирования и доставки грузов на передовую, отказавшись от опасных пеших выходов.

Оператор-сапёр 39-го инженерно-сапёрного полка Илья Филатов пояснил, что современные технологии позволяют выполнять боевые задачи без риска для жизни личного состава. Также дроноводы берут на себя обеспечение бойцов медикаментами и продовольствием.

«Сейчас мы это всё модернизировали, улучшили. Теперь наши сапёры не ходят пешком, минируем только мы», — отметил боец ВС РФ в беседе с Zvezdanews.

По его словам, одним из самых востребованных аппаратов стал беспилотник ПВХ-1. Он поддерживает различные частоты видеосвязи и управления, а дальность его применения начинается от 20 километров. Командир взвода специального минирования Максим Грачёв добавил, что подразделение располагает целым парком дронов, рассчитанных на разные задачи.

Тем временем ВС РФ объявили охоту на украинских дроноводов на правом берегу Днепра. Наши войска активно уничтожают подразделения ВСУ, бьющие по трассам и энергетике.