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Опубликовано 11 сентября, 13:02

«Минируем только мы»: Дроновод ВС РФ рассказал, как БПЛА упростили работу сапёров на СВО

Оператор-сапёр Филатов: Вместо пеших выходов для минирования используются БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские сапёры на Днепропетровском направлении полностью перешли на использование беспилотников для дистанционного минирования и доставки грузов на передовую, отказавшись от опасных пеших выходов.

Оператор-сапёр 39-го инженерно-сапёрного полка Илья Филатов пояснил, что современные технологии позволяют выполнять боевые задачи без риска для жизни личного состава. Также дроноводы берут на себя обеспечение бойцов медикаментами и продовольствием.

«Сейчас мы это всё модернизировали, улучшили. Теперь наши сапёры не ходят пешком, минируем только мы», — отметил боец ВС РФ в беседе с Zvezdanews.

По его словам, одним из самых востребованных аппаратов стал беспилотник ПВХ-1. Он поддерживает различные частоты видеосвязи и управления, а дальность его применения начинается от 20 километров. Командир взвода специального минирования Максим Грачёв добавил, что подразделение располагает целым парком дронов, рассчитанных на разные задачи.

Позывной напророчил: Дроновод Медик спас от смерти раненого товарища
Позывной напророчил: Дроновод Медик спас от смерти раненого товарища

Тем временем ВС РФ объявили охоту на украинских дроноводов на правом берегу Днепра. Наши войска активно уничтожают подразделения ВСУ, бьющие по трассам и энергетике.

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Борис Эльфанд
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