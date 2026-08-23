ВС РФ объявили охоту на украинских дроноводов на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожают пункты подразделения БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал ТАСС.

«По нашим данным, правобережье сильно насыщено подразделениями БПЛА. Оттуда идут удары по левому берегу, по трассам, по энергетике, по гражданским машинам. Наши военные отвечают: уничтожают пункты управления, сбивают аппараты, работают по операторам», — сказал он.

По словам главы региона, украинские подразделения сосредоточили на правобережье значительное число расчётов БПЛА. Их дроны атакуют транспорт, инфраструктуру и населённые пункты на противоположной стороне реки. Боевые действия в Херсонской области продолжаются вдоль Днепра. Херсон и правобережная часть региона пока ещё находятся под контролем Украины, левый берег — России.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, используемой в интересах ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Были у российской армии и другие цели.