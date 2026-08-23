ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Были у российской армии и другие цели.

«Нанесено поражение <...> радиолокационной станции противовоздушной обороны, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны показало видео удара крылатыми авиабомбии по пунктам временной дислокации ВСУ. ФАБ-500 и ФАБ-1500 поразили цели в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.