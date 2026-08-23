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23 августа, 09:44

ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Были у российской армии и другие цели.

«Нанесено поражение <...> радиолокационной станции противовоздушной обороны, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 159 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показало видео удара крылатыми авиабомбии по пунктам временной дислокации ВСУ. ФАБ-500 и ФАБ-1500 поразили цели в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

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Матвей Константинов
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