Взрыв произошёл в аптеке во Львове, погиб сотрудник

Утром 23 августа в одном из районов Львова произошёл взрыв в помещении местной аптеки. Всё случилось около 07:00 на улице Тракт Глинянский, недалеко от магазина «Градус». Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

«На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник аптеки. Информации о других пострадавших на данный момент не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы — спасатели, медики и полиция.

Ранее в Полтавской области Украины пострадал объект газодобычи, который принадлежит компаниям «Нафтогаз» и «ДТЭК». Из-за взрывов работу объекта пришлось остановить. Других подробностей пока нет.