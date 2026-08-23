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23 августа, 06:50

Взрыв произошёл в аптеке во Львове, погиб сотрудник

Обложка © Telegram / Зинкевич Игорь

Обложка © Telegram / Зинкевич Игорь

Утром 23 августа в одном из районов Львова произошёл взрыв в помещении местной аптеки. Всё случилось около 07:00 на улице Тракт Глинянский, недалеко от магазина «Градус». Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

«На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник аптеки. Информации о других пострадавших на данный момент не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы — спасатели, медики и полиция.

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Наталья Афонина
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