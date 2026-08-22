В Полтавской области после взрывов остановлен объект газодобычи

В Полтавской области Украины получил повреждения объект газодобычи, которым совместно владеют компания «Нафтогаз» и энергохолдинг «ДТЭК». Информация об этом появилась в Telegram-канале «ДТЭК».

В сообщении говорится, что из-за взрывов на инфраструктуре работа объекта была приостановлена. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также были поражены места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Под удары попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Для атак применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Поражение нанесено объектам в 147 районах.