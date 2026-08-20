Энергетика и дроны — под прицелом: ВС РФ нанесли серию мощных ударов по объектам ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 20 августа.

В ведомстве уточнили, что поражены также места хранения беспилотников и комплектующих к ним.

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Всего, по данным Минобороны РФ, поражение нанесено объектам в 147 районах.