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20 августа, 09:08

Пункт радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом уничтожен ударом Армии России

ВС РФ нанесли удар по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Российские военные поразили пункт постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России 20 августа,

Удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер». Удар был нанесён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.

В Минобороны заявили, что средства объективного контроля подтвердили поражение цели. В ведомстве также опубликовали кадры нанесения удара.

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Никита Никонов
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