Пункт радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом уничтожен ударом Армии России

Российские военные поразили пункт постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России 20 августа,

Удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер». Удар был нанесён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.

В Минобороны заявили, что средства объективного контроля подтвердили поражение цели. В ведомстве также опубликовали кадры нанесения удара.