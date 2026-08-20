Пункт радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом уничтожен ударом Армии России
ВС РФ нанесли удар по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом
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Российские военные поразили пункт постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России 20 августа,
Удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Видео © Минобороны РФ
По данным ведомства, для атаки применили беспилотник «Герань-4 сикер». Удар был нанесён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.
В Минобороны заявили, что средства объективного контроля подтвердили поражение цели. В ведомстве также опубликовали кадры нанесения удара.
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