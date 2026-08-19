Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 07:42

Минобороны: Российские военные уничтожили дальнобойные дроны ВСУ FP-2 и «Анубис»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные уничтожили крупногабаритные беспилотники ВСУ увеличенной дальности, направленные вглубь территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ утром 19 августа.

Уничтожение дронов ВСУ увеличенной дальности. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, среди сбитых аппаратов оказались украинские дроны-камикадзе FP-2 с боевой нагрузкой около 100 кг и дальностью полёта до двух тысяч километров.

Также российские военные уничтожили германо-украинские БПЛА «Анубис». Как уточнили в Минобороны, такой аппарат способен доставлять до 30 кг взрывчатых веществ на расстояние до 200 километров.

Кроме того, были поражены беспилотники-приманки «Майя». Такие аппараты используются для отвлечения внимания средств противовоздушной обороны.

Минобороны показало новые удары «Гераней» по украинским сухогрузам в Чёрном море
Минобороны показало новые удары «Гераней» по украинским сухогрузам в Чёрном море

Ранее в Минобороны РФ сообщили об атаке на сухогруз и резервуары с ГСМ в порту Черноморск Одесской области. В военном ведомстве подчеркнули, что удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах ВСУ, продолжаются.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar