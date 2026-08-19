Минобороны: Российские военные уничтожили дальнобойные дроны ВСУ FP-2 и «Анубис»

Российские военные уничтожили крупногабаритные беспилотники ВСУ увеличенной дальности, направленные вглубь территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ утром 19 августа.

Уничтожение дронов ВСУ увеличенной дальности. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, среди сбитых аппаратов оказались украинские дроны-камикадзе FP-2 с боевой нагрузкой около 100 кг и дальностью полёта до двух тысяч километров.

Также российские военные уничтожили германо-украинские БПЛА «Анубис». Как уточнили в Минобороны, такой аппарат способен доставлять до 30 кг взрывчатых веществ на расстояние до 200 километров.

Кроме того, были поражены беспилотники-приманки «Майя». Такие аппараты используются для отвлечения внимания средств противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об атаке на сухогруз и резервуары с ГСМ в порту Черноморск Одесской области. В военном ведомстве подчеркнули, что удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах ВСУ, продолжаются.