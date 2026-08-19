Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 07:41

Минобороны показало новые удары «Гераней» по украинским сухогрузам в Чёрном море

Минобороны России опубликовало кадры ударов беспилотников «Герань» по двум сухогрузам в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, суда использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

На опубликованных кадрах запечатлены моменты приближения беспилотников к морским целям и последующих ударов.

ВС РФ подорвали сухогруз с оружием для ВСУ на подступах к порту Одессы
ВС РФ подорвали сухогруз с оружием для ВСУ на подступах к порту Одессы

В Минобороны уточнили, что оба сухогруза находились в акватории Чёрного моря. Ведомство заявило, что они перевозили военные грузы для украинской армии.

Видео © Пресс-служба Минобороны

Российские военные в последние недели неоднократно сообщали об ударах по судам и портовой инфраструктуре Украины, которые, по данным МО РФ, задействованы в снабжении ВСУ.

«Огненный нокаут»: ВС РФ разнесли сухогрузы, танкеры и склады ГСМ ВСУ в порту Одесса
«Огненный нокаут»: ВС РФ разнесли сухогрузы, танкеры и склады ГСМ ВСУ в порту Одесса

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ юго-восточнее Одессы. Удар по судну также наносился беспилотниками, заявляли в Минобороны.

Больше новостей о действиях российских войск, вооружениях и военной технике — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба Минобороны

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar