В жилом районе Тайнаня на юге Тайваня при взрыве на мусорной свалке пострадали 15 человек, повреждено 68 домов. Об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на городскую пожарную службу.

При взрыве на мусорной свалке на Тайване пострадали 15 человек. Видео © X / Open Source Intel

Происшествие случилось в районе Аннань. Сначала загорелась куча отходов, после чего прогремел взрыв. По данным телеканала «Тайвань Плюс», на участке хранились промышленные отходы, в том числе машинное масло. Для тушения огня привлекли 144 человека и 53 пожарные машины. Специалисты ликвидировали возгорание через несколько часов.

В результате происшествия пострадали 13 местных жителей и двое пожарных. Серьёзных травм никто не получил.

Полиция установила, что владелец участка разрешил предприятию по утилизации незаконно свозить туда отходы. Компания размещала мусор за пределами разрешённой территории.

Ранее в Ливии на складе оружия одного из военных формирований произошёл мощный взрыв. После взрыва ракеты и другие боеприпасы разлетелись в окрестностях склада. Склад использовала мисуратская бригада «Аль-Исар». Местные службы закрыли ближайшую дорогу из-за риска дальнейшего разлёта боеприпасов. Сотрудники силовых структур ограничили доступ к району склада.