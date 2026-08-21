Ракеты разлетелись в разных направлениях после взрыва на складе оружия в Ливии

На складе оружия одного из военных формирований произошёл мощный взрыв. ЧП случилось в районе Эль-Гиран на юге Мисураты в Ливии, сообщил портал Al-Wasat.

После взрыва ракеты и другие боеприпасы разлетелись в окрестностях склада. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причину происшествия также не установили.

По данным источников портала, склад использовала мисуратская бригада «Аль-Исар». Местные службы закрыли ближайшую дорогу из-за риска дальнейшего разлёта боеприпасов. Сотрудники силовых структур ограничили доступ к району склада. Они устраняют последствия взрыва и проверяют прилегающую территорию.

Телеканал «Аль-Хадас» сообщил о повышении уровня угрозы безопасности в Мисурате после происшествия.

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