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21 августа, 20:59

Ракеты разлетелись в разных направлениях после взрыва на складе оружия в Ливии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На складе оружия одного из военных формирований произошёл мощный взрыв. ЧП случилось в районе Эль-Гиран на юге Мисураты в Ливии, сообщил портал Al-Wasat.

После взрыва ракеты и другие боеприпасы разлетелись в окрестностях склада. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причину происшествия также не установили.

По данным источников портала, склад использовала мисуратская бригада «Аль-Исар». Местные службы закрыли ближайшую дорогу из-за риска дальнейшего разлёта боеприпасов. Сотрудники силовых структур ограничили доступ к району склада. Они устраняют последствия взрыва и проверяют прилегающую территорию.

Телеканал «Аль-Хадас» сообщил о повышении уровня угрозы безопасности в Мисурате после происшествия.

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Ранее Life.ru писал о взрыве пропанового баллона на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. ЧП произошло 10 августа во время сварочных работ: один сотрудник погиб, ещё двое получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело, предварительной причиной назвали нарушение технологического процесса.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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