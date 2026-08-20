ТЭЦ-6 получила повреждения после взрывов в Киеве
Киевская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. Обложка © Telegram / Реальный Киев
В районе Троещина украинской столицы после серии взрывов загорелась ТЭЦ-6. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Реальный Киев».
Объект относится к числу самых крупных теплоэлектростанций города. Судя по опубликованным каналом кадрам, над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма. В публикации говорится, что на территории станции начался мощный пожар.
Установленная мощность ТЭЦ-6 достигает 750 МВт. Она питает электричеством несколько районов украинской столицы, включая Деснянский, Оболонский и Днепровский, а также часть Дарницкого района. К слову, прошлой зимой она получила серьёзные повреждения.
Напомним, что данный объект уже получал повреждения ранее. В апреле глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов утверждал, что станция разрушена на 80%. Вместе с тем под удар попала и ТЭЦ-4. В тот момент она оказалась полностью уничтожена. Обе их вывели из строя ещё в начале января.
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