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20 августа, 15:58

ТЭЦ-6 получила повреждения после взрывов в Киеве

Киевская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. Обложка © Telegram / Реальный Киев

Киевская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6. Обложка © Telegram / Реальный Киев

В районе Троещина украинской столицы после серии взрывов загорелась ТЭЦ-6. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Реальный Киев».

Объект относится к числу самых крупных теплоэлектростанций города. Судя по опубликованным каналом кадрам, над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма. В публикации говорится, что на территории станции начался мощный пожар.

Установленная мощность ТЭЦ-6 достигает 750 МВт. Она питает электричеством несколько районов украинской столицы, включая Деснянский, Оболонский и Днепровский, а также часть Дарницкого района. К слову, прошлой зимой она получила серьёзные повреждения.

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Напомним, что данный объект уже получал повреждения ранее. В апреле глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов утверждал, что станция разрушена на 80%. Вместе с тем под удар попала и ТЭЦ-4. В тот момент она оказалась полностью уничтожена. Обе их вывели из строя ещё в начале января.

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Юлия Сафиулина
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