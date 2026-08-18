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18 августа, 12:20

«Герани» атаковали Киевскую область и Запорожье: Что известно о новых ударах

Военкоры сообщили о новых ударах «Гераней» по Киеву и Броварам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские беспилотники ночью нанесли серию ударов по объектам в Киеве, Броварах и Запорожье. Об этом сообщили российские военные и мониторинговые Telegram-каналы.

По их данным, несколько групп БПЛА заходили к украинской столице с северо-востока. Часть дронов находилась в районе Киевской ТЭЦ-6.

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Ещё несколько ударов пришлись по Броварам. Российские источники утверждают, что один из поражённых объектов использовался в интересах ВСУ.

В Запорожье после атаки беспилотников произошёл пожар. Глава подконтрольной Киеву части региона Иван Фёдоров также сообщал о взрывах, а местные ресурсы — о перебоях с электричеством в части города. Кроме того, российские мониторинговые каналы сообщали об ударах в районе Славянска.

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По версии Воздушных сил Украины, в ночь на 18 августа российская сторона применила 147 беспилотников типов Shahed, «Гербера» и дронов-имитаторов, в том числе реактивные аппараты.

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 августа после атаки российских дронов крупный пожар произошёл на складах в Броварах. О возгорании тогда сообщала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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