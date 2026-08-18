Воздушная тревога в пятый раз за сутки взревела в Киеве и охватила 4 области
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В Киеве в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Ранее утром сирены в украинской столице включались как минимум четыре раза. Одновременно предупреждение об опасности действует в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.
Серия тревог в Киеве продолжается уже несколько дней. Ранее Life.ru сообщал, что 16 августа взрывы прогремели сразу в Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске и Полтаве, причём в украинской столице и ряде регионов в этот момент также работали сирены.
Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по судам и портовой инфраструктуре на юге Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В частности, российские военные заявляли о поражении сухогрузов в портах Одессы и Николаева, а также складов с военным имуществом.
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