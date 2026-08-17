ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами в Одессе и Николаеве

Российские военные поразили два сухогруза, задействованных в перевозке грузов военного назначения для ВСУ, в портах Одессы и Николаева. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в Одесском порту под удар попало судно, которое доставило вооружение и боеприпасы для украинских войск. Одновременно российские военные атаковали расположенные в порту склады с военным имуществом.

Для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие. Ещё один сухогруз был поражён в порту Николаева. Как утверждают в Минобороны, судно перевозило грузы военного назначения для нужд ВСУ.

Российские войска в последние недели регулярно наносят удары по украинской портовой логистике. Минобороны РФ сообщало, что ночью 17 августа российские военные ударными беспилотниками поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул» и резервуары с топливом. Катер обеспечивал безопасность морских судов при переходах и разгрузке.