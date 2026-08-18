«Вернуть уже не смогут»: В США заявили, что Киев смирился с потерей территорий

Украинской стороне в конечном счёте придётся де-факто согласиться с тем, что находящиеся под контролем России территории она вернуть не сможет. Такое мнение высказал директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Теперь украинцы признали, что должны де-факто согласиться, что территория, которая находится под контролем России, так и останется у неё, что они не смогут её вернуть», — заявил аналитик.

Ливен считает, что положение Киева осложняется ситуацией на поле боя и состоянием украинской экономики. По его словам, Россия продолжает наступление, а давление на транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины дополнительно сужает возможности Киева.

Эксперт также назвал часть российских требований приемлемыми с точки зрения возможного мирного соглашения. В частности, он упомянул требование Москвы о выводе украинских войск с оставшейся под контролем Киева части Донбасса. Ливен и ранее называл именно территориальный вопрос одним из главных препятствий для завершения конфликта.

При этом аналитик полагает, что украинское руководство пока не готово принять политически сложные решения, необходимые для прекращения боевых действий. Его слова являются экспертной оценкой и не означают официального изменения позиции Киева по территориальному вопросу.

Ранее Life.ru рассказывал об ужесточении позиции Москвы по территориям Украины. По данным Bloomberg, Россия больше не рассматривает возврат части контролируемых ею территорий в качестве элемента возможного соглашения и намерена сохранить их как буферные зоны.