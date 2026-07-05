В Польше всегда были силы, которые хотели бы получить часть украинской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Так он ответил на вопрос о высказываниях отдельных польских политиков, которые называют Украину «Малопольшей».

«С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной» — цитирует представителя Кремля ИС «Вести».

Он добавил, что из-за таких настроений над Украиной и сохраняется угроза распада. Песков подчеркнул, что речь идёт не только об эмоциональных заявлениях, но и о более глубоком взгляде части польских элит на украинские территории.

Напомним, в Варшаве развернулась острая дискуссия после высказывания главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который применил историческое обозначение западных территорий Украины, комментируя тему Волынской трагедии. Он назвал этот регион «Малопольшей», что вызвало заметный политический отклик и усилило споры вокруг трактовки исторических событий.