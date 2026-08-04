Украина фактически уже разделилась на восточную и западную части. Именно западные регионы могут стать предметом территориальных споров между соседними государствами. Об этом сообщил обозреватель Слободан Самарджия в сербской газете «Политика».

По оценке автора, особое внимание приковано к западным областям, которые, как он утверждает, представляют интерес для соседних государств. Польша, Венгрия и Румыния могут претендовать на территории, которые исторически связывают со своими государствами. Среди них он называет Львов, Закарпатье и Буковину.

Колумнист полагает, что возможный передел этих земель вряд ли пройдёт без серьёзных противоречий. По его мнению, территориальные интересы соседних стран способны привести к ожесточённым спорам. Кроме того, автор статьи раскритиковал политику Владимира Зеленского. Он утверждает, что украинские власти сделали страну зависимой от западных государств, а основной целью США и Великобритании, по его мнению, было противостояние с Россией, а не благополучие Украины.

Ранее сообщалось, что Киев пойдёт на конструктивный диалог с Москвой только в случае возникновения реальной угрозы существованию украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. При этом Украина и западные страны пока предлагают условия урегулирования, которые Москва считает неприемлемыми.