На Камчатке возбуждено уголовное дело после ЧП на золоторудном месторождении

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва баллона, в результате которого погиб рабочий и пострадали ещё двое. Происшествие случилось 10 августа на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе Камчатки, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, к взрыву привело нарушение технологического процесса. Краевая прокуратура уточнила, что баллон с пропаном взорвался во время сварочных работ на строительной площадке. Работы проводила подрядная организация.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», — говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают работников и собирают доказательства. Им предстоит установить причины взрыва и лиц, отвечавших за соблюдение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё двое получили травмы при взрыве на Асачинском месторождении. Состояние пострадавших — стабильно тяжёлое. В данный момент решается вопрос об эвакуации — наземным или воздушным транспортом. Предположительно, пострадали рабочие подрядной организации, которая вела строительные работы.