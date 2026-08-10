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10 августа, 04:31

При взрыве на золоторудном месторождении на Камчатке погиб человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате происшествия на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Состояние пострадавших — стабильно тяжёлое. В данный момент решается вопрос об эвакуации — наземным или воздушным транспортом. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

По предварительным данным, на строительной площадке очистных сооружений произошёл взрыв баллона. Взрыв случился на поверхности. Предположительно, пострадали рабочие подрядной организации, которая вела строительные работы.

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Ранее на угольной шахте La Vega в Колумбии произошёл взрыв. Под землёй оказались заблокированы семь рабочих, все они погибли. Взрыв произошёл 4 июня в районе Пеньяс-дель-Бокерон муниципалитета Сутатауса. Делегат пожарной службы Кундинамарки капитан Альваро Фарфан заявил, что спасатели нашли шахтёров без признаков жизни.

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Алена Пенчугина
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