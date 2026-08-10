При взрыве на золоторудном месторождении на Камчатке погиб человек

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате происшествия на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Состояние пострадавших — стабильно тяжёлое. В данный момент решается вопрос об эвакуации — наземным или воздушным транспортом. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

По предварительным данным, на строительной площадке очистных сооружений произошёл взрыв баллона. Взрыв случился на поверхности. Предположительно, пострадали рабочие подрядной организации, которая вела строительные работы.

Ранее на угольной шахте La Vega в Колумбии произошёл взрыв. Под землёй оказались заблокированы семь рабочих, все они погибли. Взрыв произошёл 4 июня в районе Пеньяс-дель-Бокерон муниципалитета Сутатауса. Делегат пожарной службы Кундинамарки капитан Альваро Фарфан заявил, что спасатели нашли шахтёров без признаков жизни.