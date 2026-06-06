Семь заблокированных после взрыва шахтёров погибли в Колумбии

На угольной шахте La Vega в Колумбии произошёл взрыв. Под землёй оказались заблокированы семь рабочих, все они погибли. Об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на региональную пожарную службу.

Взрыв произошёл 4 июня в районе Пеньяс-дель-Бокерон муниципалитета Сутатауса. После происшествия под землёй оказались заблокированы семь рабочих.

По данным La FM, поисково-спасательная операция завершилась в пятницу около 17:00 по местному времени. В ней участвовали пожарные, полицейские, сотрудники гражданской обороны, представители местной администрации и специалисты национального агентства по горнодобывающей промышленности.

Делегат пожарной службы Кундинамарки капитан Альваро Фарфан заявил, что спасатели нашли шахтёров без признаков жизни. Сейчас специалисты продолжают технические мероприятия, чтобы установить причины взрыва.

Ранее сообщалось, что число погибших после взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси выросло до 90 человек. Инцидент произошёл на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи, под землёй находились 247 работников. Взрыв произошёл вскоре после объявления тревоги из-за утечки угарного газа. По подозрению в нарушении правил безопасности задержали сотрудника компании. Председатель КНР Си Цзиньпин взял спасательную операцию под личный контроль и поручил провести тщательное расследование причин ЧП.