Все 132 работника шахты «Алардинская» вышли на поверхность

В Кузбассе спасатели вывели на поверхность всех работников шахты «Алардинская», где зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всего эвакуировали 132 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Власти региона уточнили, что пострадавших нет. Экстренные службы отработали оперативно, жертв удалось избежать.

