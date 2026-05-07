День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 03:10

Все 132 работника шахты «Алардинская» вышли на поверхность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ironwas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ironwas

В Кузбассе спасатели вывели на поверхность всех работников шахты «Алардинская», где зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всего эвакуировали 132 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Власти региона уточнили, что пострадавших нет. Экстренные службы отработали оперативно, жертв удалось избежать.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за ЧП на шахте «Алардинская»
Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за ЧП на шахте «Алардинская»

Ранее на шахте «Алардинская» в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, из-за чего началась эвакуация 132 горняков. На месте развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы. Ситуацию держат на контроле. Спасатели и специалисты продолжают работу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar