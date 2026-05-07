7 мая, 03:05

Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за ЧП на шахте «Алардинская»

Обложка © Министерство угольной промышленности Кузбасса

Прокуратура Кузбасса начала проверку после превышения уровня угарного газа на шахте «Алардинская». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Сегодня, 7 мая, на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе произошло задымление. По данному факту прокуратурой Кемеровской областиКузбасса организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты начали выяснять обстоятельства происшествия и проверять соблюдение требований промышленной безопасности на объекте. Информацию о пострадавших к настоящему моменту не приводили.

Ранее в министерстве угольной промышленности региона рассказали, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа на предприятии. Горняков начали выводить на поверхность по запасным выходам.

В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»

Ранее сообщалось, что горноспасатели направились на шахту «Алардинская» в Кузбассе. В пресс-службе регионального МЧС заявили, что на угольном предприятии случилось происшествие и людей выводят наружу. На место выехали несколько отделений горноспасателей. Всего под землёй находились 132 человека, 60 из них уже поднялись на поверхность.

Антон Голыбин
