В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»

На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кузбасса датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Из-за этого началась эвакуация 132 работников. О ситуации сообщили в министерстве угольной промышленности региона, пишет РИА «Новости».

Сотрудники покидают шахту по запасным выходам. По оперативным данным, на поверхность уже вышли 60 горняков. На месте развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Ситуацию держат на контроле.

Эвакуация проходит в штатном режиме. Спасатели и специалисты продолжают работу.

