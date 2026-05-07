День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 02:55

В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кузбасса датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Из-за этого началась эвакуация 132 работников. О ситуации сообщили в министерстве угольной промышленности региона, пишет РИА «Новости».

Сотрудники покидают шахту по запасным выходам. По оперативным данным, на поверхность уже вышли 60 горняков. На месте развёрнуты подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Ситуацию держат на контроле.

«На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», — сообщили в министерстве.

Эвакуация проходит в штатном режиме. Спасатели и специалисты продолжают работу.

В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков
В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков

Ранее сообщалось, что горноспасатели выехали на угольное предприятие в Кузбассе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что выводят 132 человек, 60 сотрудников уже на поверхности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar