Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили масштабную атаку с воздуха. По данным Минобороны РФ, были уничтожены 670 беспилотников ВСУ самолётного типа и семь управляемых авиационных бомб.

«Сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке Минобороны от 12 сентября.

Минобороны России ранее доложило, что группировка «Север» продолжает сжимать кольцо в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Чёрного. По оценке ведомства, в окружении находятся около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ, а их потери за сутки составили до 40 человек.