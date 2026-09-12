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Специальная военная операция

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Опубликовано 12 сентября, 08:37

670 дронов и 7 авиабомб ВСУ стали добычей ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили масштабную атаку с воздуха. По данным Минобороны РФ, были уничтожены 670 беспилотников ВСУ самолётного типа и семь управляемых авиационных бомб.

«Сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке Минобороны от 12 сентября.

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Минобороны России ранее доложило, что группировка «Север» продолжает сжимать кольцо в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Чёрного. По оценке ведомства, в окружении находятся около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ, а их потери за сутки составили до 40 человек.

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Андрей Бражников
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