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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 7 сентября, 09:17

Кольцо сжимается: Более 1,7 тысячи бойцов ВСУ окружены под Харьковом

Минобороны РФ: Около 1,7 тысячи военных ВСУ окружены в Харьковской области

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Около 1,7 тысячи украинских военнослужащих находятся в окружении российских войск в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать противника в кольцо в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефёдовки и Чёрного. За минувшие сутки попыток прорваться из окружения украинские формирования не предпринимали, утверждает российское министерство. Операция на этом участке продолжается.

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Также российское оборонное ведомство отчиталось об успешных атаках по объектам противника. За минувшие сутки удары наносились по критически важным элементам транспортно-логистической инфраструктуры. Под огневой контроль попали не только маршруты снабжения, но и места хранения техники. В частности, поражены ангары, где находились дроны, а также детали для их сборки.

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Татьяна Миссуми
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