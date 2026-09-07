Кольцо сжимается: Более 1,7 тысячи бойцов ВСУ окружены под Харьковом
Минобороны РФ: Около 1,7 тысячи военных ВСУ окружены в Харьковской области
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Около 1,7 тысячи украинских военнослужащих находятся в окружении российских войск в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать противника в кольцо в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефёдовки и Чёрного. За минувшие сутки попыток прорваться из окружения украинские формирования не предпринимали, утверждает российское министерство. Операция на этом участке продолжается.
Также российское оборонное ведомство отчиталось об успешных атаках по объектам противника. За минувшие сутки удары наносились по критически важным элементам транспортно-логистической инфраструктуры. Под огневой контроль попали не только маршруты снабжения, но и места хранения техники. В частности, поражены ангары, где находились дроны, а также детали для их сборки.
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