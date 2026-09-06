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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 сентября, 03:44

Военные ВСУ используют QR-коды на листовках Минобороны для сдачи в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Военнослужащие ВСУ передают российским военным информацию о расположении своих подразделений в Доброполье в ДНР. Для связи и сдачи в плен они используют QR-коды, размещённые на листовках, которые распространяют российские военнослужащие. Об этом рассказал командир расчёта БПЛА Илья Мельников.

«Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», — сказал Мельников.

По словам военнослужащего, российские листовки используют не только бойцы ВСУ. Жители населённого пункта также обращаются к российским военным и передают им информацию.

Мельников отметил, что на обратной стороне листовки размещён призыв к гражданскому населению ДНР помогать российским силам. По его словам, местные жители сообщают сведения о военных объектах ВСУ, а случаи такой помощи встречаются достаточно часто.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ пытаются выйти из окружения в районе Волчанска Харьковской области. Для этого они используют лесополосы и оставляют технику и вооружение. Часть украинских военнослужащих сдаётся в плен.

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Лия Мурадьян
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