Военнослужащие ВСУ пытаются покинуть окружение в районе Волчанска Харьковской области по лесополосам, бросая технику и вооружение. Часть из них сдаётся в плен, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Некоторые окружённые боевики ВСУ пытаются сбежать из котла по лесополосам, бросая военную технику и вооружение. Те, кто не сдаётся в плен, уничтожаются на месте», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, украинские подразделения также предприняли несколько попыток контратаковать. В районе Казачьей Лопани российские военные отразили атаку подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ещё одна контратака была предпринята возле Старицы силами роты «Шквал» 72-й отдельной механизированной бригады. В российских силовых структурах утверждают, что успеха она не имела.

Кроме того, во время продвижения в районах Малой Волчьей и на Великобурлукском направлении российские подразделения взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска окружили в северо-восточной части Харьковской области группировку ВСУ численностью до двух тысяч человек. По его словам, площадь окружённой территории составляет около 460 квадратных километров и включает 27 населённых пунктов.

Сегодня Life.ru также сообщал, что российские подразделения начали зачистку окружённых позиций ВСУ в районе Волчанска. По данным связанного с группировкой войск «Север» канала, продвижение продолжается в районе Малой Волчьей.