«Котёл» под Волчанском: До 2000 украинских военных могут оказаться в окружении

Российские войска сформировали окружение для подразделений ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. Данную информацию передал Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По данным канала, в окружении могут оказаться до двух тысяч украинских военнослужащих. Как утверждается, ситуация стала развиваться после освобождения населённых пунктов Благодатное и Должанское. Именно продвижение российских подразделений на этом направлении позволило создать угрозу окружения для сил ВСУ.

Термин «котёл» в военной терминологии означает ситуацию, при которой группировка войск оказывается окружена противником с замкнутой линией фронта. В таком случае организованный вывод подразделений становится затруднённым или невозможным.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска окружили крупную группировку ВСУ в северо-восточной части Харьковской области. По словам главы государства, в кольцо попали силы противника численностью до двух тысяч человек. Площадь заблокированной территории составляет 460 квадратных километров, в её границы входят 27 населённых пунктов.