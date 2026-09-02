Группировка «Запад» взяла в котёл 13 батальонов ВСУ: Путин раскрыл детали операции

Вооружённые силы РФ заблокировали значительные силы противника на восточном берегу реки Оскол. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин в беседе с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке.

По словам президента, подразделения группировки войск «Запад» взяли в кольцо крупное формирование ВСУ в районе населённого пункта Пески-Радьковские возле Краснооскольского водохранилища.

Путин уточнил, что информация об этой операции ранее не появлялась в СМИ. В окружении оказались 13 батальонов противника. Общая численность личного состава оценивается примерно в 5 тысяч человек.

В настоящий момент военные приступили к ликвидации блокированной группировки.

Ранее президент заявил об ускорении темпов наступления российских войск. Освобождение территории ДНР идёт по плану. В настоящий момент подразделения охватывают Дружковку и ведут уличные бои в Доброполье. Продолжается продвижение в направлении Славянска и Краматорска: на некоторых участках линии фронта расстояние до этих городов сократилось до 1,5–3 километров.