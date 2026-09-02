Российские военные замкнули кольцо вокруг еще одного подразделения украинской армии в северо-восточной части Харьковской области. Об этом глава государства Владимир Путин рассказал в беседе с представителями СМИ после саммита ШОС в Бишкеке.

По его словам, в окружение попали силы противника, чья численность достигает двух тысяч человек. Территория, на которой оказались заблокированы войска, составляет 460 квадратных километров.

Глава государства уточнил, что в границы образовавшегося котла входят 27 населённых пунктов. Это довольно обширный участок местности.

Путин пояснил, какие последствия будет иметь ликвидация данной группировки. По его оценке, это позволит отвести линию фронта от приграничных районов Белгородской области минимум на двадцать километров.

Таким образом, зачистка указанной территории должна повысить безопасность соседнего российского региона. Речь идёт о снижении угрозы для гражданских объектов и инфраструктуры.

Создание буферной (санитарной) зоны на границе России и Украины официально объявлено российской стороной вынужденной мерой, вызванной необходимостью обеспечения безопасности приграничных регионов РФ от обстрелов со стороны украинских вооружённых сил. По заявлениям Кремля, зона создаётся путём продвижения российских войск на Харьковском и Сумском направлениях с целью отодвинуть военные возможности Киева от государственной границы; при этом её размеры, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, напрямую зависят от интенсивности ударов по российской территории и могут расширяться в случае дальнейшей эскалации.

Ранее Путин сообщил, что группировка ВС РФ «Запад» заблокировала значительные силы противника на восточном берегу реки Оскол. В окружении оказались 13 батальонов ВСУ. Общая численность личного состава оценивается примерно в 5 тысяч человек.