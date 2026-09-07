Массированный удар: ВС РФ «обнулили» логистику украинской армии
Российская авиация и артиллерия атаковали 142 района скопления ВСУ
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Российское оборонное ведомство отчиталось об успешных атаках по объектам противника. За минувшие сутки удары наносились по критически важным элементам транспортно-логистической инфраструктуры.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сообщили в министерстве.
Под огневой контроль попали не только маршруты снабжения, но и места хранения техники. В частности, поражены ангары, где находились дроны, а также детали для их сборки.
Кроме того, уничтожены позиции, на которых располагались подразделения украинских сил и зарубежные добровольцы. Удары охватили значительную территорию, затронув 142 района сосредоточения личного состава и боевой техники.
Российские военные также вечером 6 сентября нанесли удар по морскому судну «Мавка» в порту Черноморска. По данным Минобороны, сухогруз использовался для транспортировки военно-технического имущества в интересах Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов в рамках продолжающейся операции по пресечению логистических поставок.
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