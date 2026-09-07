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Опубликовано 7 сентября, 04:54

Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз «Мавка» с военным грузом в порту Черноморска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные вечером 6 сентября нанесли удар по морскому судну «Мавка» в порту Черноморска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно «Мавка» типа «сухогруз» с военно-техническим имуществом», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, сухогруз использовался для транспортировки военно-технического имущества в интересах Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов в рамках продолжающейся операции по пресечению логистических поставок.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Армия России накрыла сухогруз в Чёрном море с западным военным грузом для ВСУ.

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Юния Ларсон
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