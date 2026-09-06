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Опубликовано 6 сентября, 15:33

«Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра на юге Украины

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра на юге Украины. Кадры ударов опубликовало Минобороны России.

«Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра на юге Украины. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, один объект находился в районе Николаева, второй — возле населённого пункта Дачное в Одесской области. В сообщении Минобороны оба объекта обозначены как логистические центры «Одесса-22».

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска ударили «Геранями-4» по логистическим центрам в Одесской области. Тогда в Минобороны также сообщили о применении беспилотников с электронно-оптическими системами наведения.

Больше новостей о применении беспилотников — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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