Расчёты ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра на юге Украины. Кадры ударов опубликовало Минобороны России.

«Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра на юге Украины. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, один объект находился в районе Николаева, второй — возле населённого пункта Дачное в Одесской области. В сообщении Минобороны оба объекта обозначены как логистические центры «Одесса-22».

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска ударили «Геранями-4» по логистическим центрам в Одесской области. Тогда в Минобороны также сообщили о применении беспилотников с электронно-оптическими системами наведения.