Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 13:25

Чёрный дым поднимается над Днепропетровском: Ещё один склад на Украине взлетел на воздух

В Днепропетровске прогремело минимум два взрыва на складе

Обложка © Telegram / «Страна.ua»

Обложка © Telegram / «Страна.ua»

Как минимум два взрыва прогремели в Днепропетровске, пишут украинские СМИ. Как заявили власти, был нанесён удар по складам одной из логистических компаний.

Последствия взрыва на складе логистической компании в Днепропетровске. Видео © Telegram / «Страна.ua»

На фото и видео из Сети — пожар и чёрный дым, поднимающиеся над объектом. Степень повреждения неизвестна. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части региона объявлена воздушная тревога.

Месть за убитых россиян, разборки с ГУР или подлость Зеленского? Чей дрон разнёс кабинет главы СБУ Поклада
Месть за убитых россиян, разборки с ГУР или подлость Зеленского? Чей дрон разнёс кабинет главы СБУ Поклада

Ранее ВС РФ уничтожили склад «Птич Мадьяра» в Херсоне. По данным российского бойца с позывным Механик, украинская армия разместила взрывчатку и поражающие элементы вблизи жилых домов, прикрываясь мирным населением.

Больше новостей о СВО — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar