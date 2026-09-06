Чёрный дым поднимается над Днепропетровском: Ещё один склад на Украине взлетел на воздух

Как минимум два взрыва прогремели в Днепропетровске, пишут украинские СМИ. Как заявили власти, был нанесён удар по складам одной из логистических компаний.

Последствия взрыва на складе логистической компании в Днепропетровске. Видео © Telegram / «Страна.ua»

На фото и видео из Сети — пожар и чёрный дым, поднимающиеся над объектом. Степень повреждения неизвестна. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части региона объявлена воздушная тревога.