Чёрный дым поднимается над Днепропетровском: Ещё один склад на Украине взлетел на воздух
В Днепропетровске прогремело минимум два взрыва на складе
Обложка © Telegram / «Страна.ua»
Как минимум два взрыва прогремели в Днепропетровске, пишут украинские СМИ. Как заявили власти, был нанесён удар по складам одной из логистических компаний.
Последствия взрыва на складе логистической компании в Днепропетровске. Видео © Telegram / «Страна.ua»
На фото и видео из Сети — пожар и чёрный дым, поднимающиеся над объектом. Степень повреждения неизвестна. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части региона объявлена воздушная тревога.
Ранее ВС РФ уничтожили склад «Птич Мадьяра» в Херсоне. По данным российского бойца с позывным Механик, украинская армия разместила взрывчатку и поражающие элементы вблизи жилых домов, прикрываясь мирным населением.
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