В Херсоне точным ударом БПЛА российской группировки войск «Днепр» уничтожен склад подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Механик.

По его словам, украинские военные разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь мирными жителями. В результате удара склад с беспилотниками и боеприпасами был полностью уничтожен.

Херсон находится на правобережье Днепра и остаётся под контролем украинских войск. Около 75% территории Херсонской области освобождены и вошли в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.