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Опубликовано 5 сентября, 14:49

Склад «Птиц Мадьяра» с боеприпасами взлетел в воздух в Херсоне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

В Херсоне точным ударом БПЛА российской группировки войск «Днепр» уничтожен склад подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Механик.

По его словам, украинские военные разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь мирными жителями. В результате удара склад с беспилотниками и боеприпасами был полностью уничтожен.

Херсон находится на правобережье Днепра и остаётся под контролем украинских войск. Около 75% территории Херсонской области освобождены и вошли в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

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Ранее житель Киевской области снял мощный взрыв на складе боеприпасов ВСУ, после которого начался масштабный пожар с детонацией в селе Мила. На появившихся в сети кадрах запечатлены огромный столп огня и искры. Владимир Зеленский признал, что оружейный склад располагался непосредственно в жилой застройке, что является грубым нарушением норм безопасности. СБУ и Нацполиция Украины возбудили уголовное дело.

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Наталья Афонина
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