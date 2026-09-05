Российские войска нанесли удар реактивными беспилотниками «Герань» по заводу в Днепропетровске, где производили беспилотники большой дальности для ударов по территории России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Серия ударов была выполнена расчётами отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». В министерстве отметили, что на промышленном предприятии зафиксировано объёмное возгорание.

Ранее стало известно об ещё одной успешной операции «Варяга»: российские военные с помощью дронов «Герань» поразили логистический центр на окраине Киева, который использовался в интересах ВСУ. Удар был нанесён в населённом пункте Чайки на западной окраине украинской столицы.