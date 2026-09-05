Стёрт с земли: На камеру сняли руины «Каметстали» после разрушительного удара

Уничтоженный российским ударом военный завод «Каметсталь», расположенный в украинском Каменском и производивший продукцию для нужд ВСУ, практически стёрт с земли. Кадры публикует издание «Страна.ua».

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

Руководство предприятия уже сообщило, что приостанавливает деятельность на неопределённый срок. Судя по разрушениям, цеха не скоро смогут вернуться к штатной работе, если вообще удастся их восстановить.