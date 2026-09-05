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Опубликовано 5 сентября, 10:44

Стёрт с земли: На камеру сняли руины «Каметстали» после разрушительного удара

На Украине показали руины комбината «Каметсталь» после удара ВС РФ

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

Уничтоженный российским ударом военный завод «Каметсталь», расположенный в украинском Каменском и производивший продукцию для нужд ВСУ, практически стёрт с земли. Кадры публикует издание «Страна.ua».

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

«Каметсталь» после удара ВС РФ. Фото © Telegram / Политика страны

Руководство предприятия уже сообщило, что приостанавливает деятельность на неопределённый срок. Судя по разрушениям, цеха не скоро смогут вернуться к штатной работе, если вообще удастся их восстановить.

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Ранее Минобороны РФ заявило о поражении «Каметстали» и Днепровского металлургического завода в ходе ночного группового удара. Эти предприятия являются крупными поставщиками металлопродукции для украинского военно-промышленного комплекса. «Каметсталь» приостановил работу после атаки РФ.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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