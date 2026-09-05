Металлургический комбинат «Каметсталь» приостановил работу после удара

Металлургический комбинат «Каметсталь» в Днепропетровской области приостановил работу после удара, о котором ранее сообщило Минобороны РФ. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным СМИ, на предприятии остановили две доменные печи. Сейчас комбинат, расположенный в городе Днепродзержинск (Каменское), не работает.

Ранее российское военное ведомство заявило о поражении «Каметстали» и Днепровского металлургического завода в ходе ночного группового удара. В Минобороны РФ сообщили, что эти предприятия являются крупными поставщиками металлопродукции для украинского военно-промышленного комплекса.