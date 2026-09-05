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Опубликовано 5 сентября, 07:21

Металлургический комбинат «Каметсталь» приостановил работу после удара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Металлургический комбинат «Каметсталь» в Днепропетровской области приостановил работу после удара, о котором ранее сообщило Минобороны РФ. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным СМИ, на предприятии остановили две доменные печи. Сейчас комбинат, расположенный в городе Днепродзержинск (Каменское), не работает.

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Ранее российское военное ведомство заявило о поражении «Каметстали» и Днепровского металлургического завода в ходе ночного группового удара. В Минобороны РФ сообщили, что эти предприятия являются крупными поставщиками металлопродукции для украинского военно-промышленного комплекса.

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Андрей Бражников
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