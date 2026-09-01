ВСУ снова оставили без гостинцев: Россия минуснула очередной сухогруз в порту Южный

Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Южный в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, удар был нанесён в рамках атак по объектам украинской логистики и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

«В порту «Южный» поражено морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом для ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российское ведомство заявило об ударах по логистическим объектам в Киевской и Одесской областях. В частности, в Нерубайском, по данным Минобороны, был поражён центр, использовавшийся для хранения и распределения военных грузов, поступавших через порт Одессы.

Это не первый подобный эпизод за последние недели. Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза с вооружением и военным имуществом в Чёрном море. По данным Минобороны, удар тогда также наносился беспилотниками.