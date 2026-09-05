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Опубликовано 5 сентября, 05:22

«Каметсталь» и Днепровский завод попали под групповой удар: Минобороны выступило с докладом

Минобороны РФ сообщило о поражении «Каметстали» и Днепровского завода

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны России заявило о поражении двух крупных металлургических предприятий в Днепропетровской области в ходе ночного группового удара. По данным ведомства, целью атаки стали объекты промышленности, которые используются для обеспечения украинского военно-промышленного комплекса.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности», — заявили в Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что были поражены металлургический комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод. Оба предприятия названы одними из крупнейших поставщиков металлопродукции для военного производства Украины.

Также в сообщении говорится об ударах по логистическим центрам и электроподстанции в Николаеве, Николаевской и Одесской областях.

ВС РФ поразили сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ
ВС РФ поразили сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ

Ранее Life.ru сообщал о применении российских войск высокоточного оружия по объектам украинской промышленности и инфраструктуры. В Минобороны РФ заявляли об ударах по предприятиям, связанным с производством вооружений и военной техники. Также российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Южный.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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