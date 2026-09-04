ВС РФ поразили сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ

Сразу три судна, задействованные в снабжении Вооружённых сил Украины (ВСУ), поражены в районе Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В порту Черноморск под удар попал сухогруз с военно-техническим имуществом, которое западные страны поставили украинской армии. Ещё две цели российские войска поразили в акватории Чёрного моря восточнее Одессы. Речь идёт о сухогрузе и танкере, перевозивших комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Южный. Одновременно удары были нанесены по логистическим объектам в Одесской области.