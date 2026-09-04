ВС РФ поразили сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Сразу три судна, задействованные в снабжении Вооружённых сил Украины (ВСУ), поражены в районе Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В порту Черноморск под удар попал сухогруз с военно-техническим имуществом, которое западные страны поставили украинской армии. Ещё две цели российские войска поразили в акватории Чёрного моря восточнее Одессы. Речь идёт о сухогрузе и танкере, перевозивших комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.
Ранее российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Южный. Одновременно удары были нанесены по логистическим объектам в Одесской области.
Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.