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Опубликовано 4 сентября, 14:08

ВС РФ поразили сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сразу три судна, задействованные в снабжении Вооружённых сил Украины (ВСУ), поражены в районе Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В порту Черноморск под удар попал сухогруз с военно-техническим имуществом, которое западные страны поставили украинской армии. Ещё две цели российские войска поразили в акватории Чёрного моря восточнее Одессы. Речь идёт о сухогрузе и танкере, перевозивших комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Южный. Одновременно удары были нанесены по логистическим объектам в Одесской области.

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Татьяна Миссуми
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