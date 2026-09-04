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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 4 сентября, 14:02

ВС РФ закрепляются в Орехове для наступления на Запорожье, заявил военэксперт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные закрепляются в Орехове Запорожской области, который является главным укреплённым городом ВСУ перед областным центром, заявил руководитель отдела документалистики издания «Репортёр» Станислав Обищенко, оценивая тактику освобождения города.

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Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что ВС РФ долго не могли взять расположенную юго-восточнее Малую Токмачку, после чего изменили подход, направив диверсионно-разведывательные группы для нарушения снабжения украинских подразделений.

«Сейчас идёт закрепление в городе Орехов. Это единственный настолько укреплённый крупный город перед Запорожьем, который надо освободить, чтобы идти на областной центр», — цитирует эксперта kp.ru.

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Напомним, ранее ВС РФ зашли в Орехов и Глухов. В Минобороны РФ сообщали об ударах операторов БПЛА по логистике ВСУ в районе Орехова: дроны уничтожали пикапы и наземные роботизированные комплексы противника, поддерживая продвижение российских войск.

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Борис Эльфанд
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