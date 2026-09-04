ВС РФ закрепляются в Орехове для наступления на Запорожье, заявил военэксперт

Российские военные закрепляются в Орехове Запорожской области, который является главным укреплённым городом ВСУ перед областным центром, заявил руководитель отдела документалистики издания «Репортёр» Станислав Обищенко, оценивая тактику освобождения города.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что ВС РФ долго не могли взять расположенную юго-восточнее Малую Токмачку, после чего изменили подход, направив диверсионно-разведывательные группы для нарушения снабжения украинских подразделений.

«Сейчас идёт закрепление в городе Орехов. Это единственный настолько укреплённый крупный город перед Запорожьем, который надо освободить, чтобы идти на областной центр», — цитирует эксперта kp.ru.

Напомним, ранее ВС РФ зашли в Орехов и Глухов. В Минобороны РФ сообщали об ударах операторов БПЛА по логистике ВСУ в районе Орехова: дроны уничтожали пикапы и наземные роботизированные комплексы противника, поддерживая продвижение российских войск.